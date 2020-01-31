الحكومة الفلسطينية سنتخذ إجراءات عقب منع إدخال منتجاتها للإسرائيلية

أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها ستتخذ الإجراء المناسب، إزاء إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. الإسرائيلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة أن الحكومة ستدرس الخطوة الإسرائيلية ومن ثم ستتخذ الإجراء المناسب ردا على تلك الخطوة.

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