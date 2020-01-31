ألمانيا تتوقع إنتاج لقاح لفيروس كورونا خلال أشهر

قالت وزيرة البحث العلمي في ألمانيا، الجمعة، إنها تتوقع تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا في غضون شهور وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الوزيرة أنيا كارليتشيك "إذا كنا نريد احتواء هذا المرض فمن المحبذ أن يكون لدينا لقاحا في وقت قصير نسبيا ونفترض أن يتم هذا في غضون بضعة أشهر".

جاءت هذه التصريحات بعد أن قالت شركة الأدوية الحيوية كيورفاك إيه.جي و"التحالف من

أجل ابتكارات التأهب للأوبئة" إنهما يعملان معا لتطوير لقاح ضد الفيروس الذي جرى رصده لأول مرة في الصين في ديسمبر الماضي.

وقالت وكالة رويترز إن كورونا انتشر، إلى حدود الساعة، بين أكثر من 9800 شخص على مستوى العالم، متجاوزا بذلك إجمالي المصابين بفيروس "سارس" (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي ظهر في الفترة 2002-2003.

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ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن كورونا ليس خطيرا مثل فيروس سارس، الذي أودى بحياة نحو 800 شخص، أو فيروس ميرس، الذي قتل أكثر من 700 شخص منذ عام 2012.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الخميس حالة طوارئ عالمية، فيما أفادت الصين، الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة فيروس كورونا إلى ارتفع إلى 213 بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وهناك حاليا 131 حالة مؤكدة في 23 دولة ومنطقة خارج الصين، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ واليابان وتايلاند والولايات المتحدة.