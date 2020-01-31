الأردن يجلي رعاياه من ووهان جراء فيروس كورونا

قامت الأردن بإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، التي يعتقد أنها مصدر فيروس كورونا المتحور الجديد وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. أنباء الشرق الأوسط. وقال اليوم الجمعة مسؤول بوزارة النقل الأردنية إن طائرة الإجلاء غادرت ووهان ومن المتوقع أن تصل عمان في وقت لاحق من اليوم . غادرت ووهان ومن المتوقع أن تصل عمان في وقت لاحق من اليوم . وبحسب التقارير الإعلامية، هناك ما بين سبعين إلى مئة أردني في ووهان.

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