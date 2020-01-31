الجيش السوري يوسّع سيطرته على طريق دمشق حلب

واصل الجيش السوري تقدمه على جهتي الأوتوستراد الدولي حلب دمشق من محاور ريفي حلب وإدلب، بعد سيطرته على عدد من البلدات والقرى اليوم الجمعة.

وأكد قائد ميداني مع القوات الحكومية السورية أن «الجيش السوري سيطر اليوم على بلدة حيش أكبر البلدات بين مدينتي معرة النعمان وخان شيخون في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة الذين انسحبوا من البلدة بعد تكبدهم خسائر جسيمة».

وأكد القائد الميداني «سيطر الجيش السوري أيضا على قريتي العامرية وطبيش جنوب بلدة حيش، وتتقدم القوات باتجاه قرية معرحطاط آخر قرية تسيطر عليها فصائل المعارضة على أوتوستراد بين مدينتي معرة النعمان وخان شيخون، والتي تتمركز فيها نقطة مراقبة تركيا».

وفي ريف حلب الجنوبي الغربي، قال القائد الميداني إن «الجيش السوري واصل تقدمه وسيطر اليوم أيضاً على قرى القراصي القلعجية وخالدية خان طومان بريف حلب الجنوبي، وأسر مجموعتين من المسلحين في قرية القلعجية، ووصل الجيش السوري تقدمه وسيطر على تل حزمر والرجم، وأصبح على مسافة نحو 2 كم من أتوستراد دمشق حلب غرب مدينة حلب».

وتسعى القوات الحكومية السورية التي تتقدم من ريف حلب الجنوبي الغربي وريف إدلب الجنوبي الشرقي للتقدم والسيطرة على طريق دمشق حلب الذي بقيت مسافة نحو 40 كم تحت سيطرة فصائل المعارضة.