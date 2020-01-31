ذكرت اليوم الجمعة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" "ضربة قوية لنا جميعاً"، وذلك قبيل ساعات من خروج المملكة المتحدة الرسمي من التكتل.
جاء ذلك في بيان لميركل عبر البريد الإلكتروني حصلت وكالة أنباء بلومبرج على نسخة منه، في تعقيب من جانبها على خروج بريطانيا من التكتل.
وقالت ميركل أيضاً إن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سوف تكون هي القضية المهيمنة خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف ليل اليوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تصف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ"الضربة القوية للجميع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.