ميركل تصف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ"الضربة القوية للجميع"

ذكرت اليوم الجمعة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" "ضربة قوية لنا جميعاً"، وذلك قبيل ساعات من خروج المملكة المتحدة الرسمي من التكتل.

جاء ذلك في بيان لميركل عبر البريد الإلكتروني حصلت وكالة أنباء بلومبرج على نسخة منه، في تعقيب من جانبها على خروج بريطانيا من التكتل.

وقالت ميركل أيضاً إن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سوف تكون هي القضية المهيمنة خلال العام الجاري.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف ليل اليوم الجمعة.