إيران: التحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية معقد

اعتبر المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، إن التحقيق المستمر في عملية إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران بصاروخ للحرس الثوري في الثامن من يناير الجاري ”معقد“.
ونقلت وكالة أنباء ”مهر“، اليوم الجمعة، عن منتظري قوله بشأن نتيجة تحطم الطائرة الأوكرانية إن ”القضية قيد المعالجة والتحقيق، والسبب هو وجود تعقيد في الأمر“.
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وأضاف: ”يتم التحقيق في هذه القضية من قبل العديد من الخبراء.. وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الإجراءات قريبا“.
وتصر كندا وبعض الدول الأوروبية على إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في سبب إسقاط قوات الحرس الثوري الإيراني لطائرة الركاب المدنية الأوكرانية، والتي قضى فيها 176 شخصا من جنسيات مختلفة؛ أغلبهم من الإيرانيين وبعضهم من حملة الجنسية المزدوجة.
وفيما أصر رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، على إيران للسماح بفحص الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية في الخارج، يتمسك مسؤولو الحكومة الإيرانية بإعادة فتح الصندوق الأسود داخل إيران.
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