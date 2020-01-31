كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السويد تؤكد إصابة امرأة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دولة السويد، مساء اليوم الجمعة، على إصابة امرأة بفيروس "كورونا" القاتل، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

ويذكر أن السلطات الصينية، قد كشفت في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، لافتة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.