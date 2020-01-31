كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. "عباس" يجري محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الجمعة، عن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وخطورة ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، بما تسمى "صفقة القرن"، وأكد الرئيس محمود عباس على ضرورة مواجهتها على المستوى العربي والإقليمي والـدولي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

هذا وناشد الرئيس الفلسطيني، العالم العربي بالوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني المُشدد على أنه "لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض دون القدس".

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق من اليوم، إلى عاصمة جمهورية مصر العربية (القاهرة)؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية يوم غد السبت؛ لبحث "صفقة القرن" وسبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.