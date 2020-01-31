كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثيوبيا.. الخطوط الجوية تعلن رفض تعليق رحلاتها للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، مساء اليوم الجمعة، أنها تنفي خبر تعليق رحلاتها إلى الصين، عقب إنتشار فيروس كورونا الجديد، بخلاف ما أقدمت عليه العديد من شركات الطيران الدولية التي قررت إما تعليق الرحلات بشكل كامل أو الحد منها على الأقل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الإثيوبية تولد جبرماريام: إننا "ندير رحلاتنا العادية إلى جميع بواباتنا الخمس في الصين؛ بكين وشنغهاي وقوانغتشو وتشنغدو وهونغ كونغ، مع تعديل العرض والطلب كالمعتاد"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إنا".

هذا وقامت شركات طيران في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا بإلغاء رحلاتها إلى الصين، فيما قررت شركات طيران أخرى إعادة المستحقات المالية للمسافرين بعد إلغاء رحلاتهم، تزامنًا مع جهود بكين لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أصاب الآلاف وأودى بحياة العشرات.

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وأعلنت شركات من بينها، الخطوط الجوية البريطانية وطيران آسيا وطيران الهند و"كاثي باسيفيك" و"يونايتد إيرلاينز" و"فاين إير"، بالإضافة إلى شركات في المغرب ومصر وإيطاليا وفرنسا، عن خطط لإلغاء عدد من الرحلات المتوجهة لالصين، أو وقف السفر بشكل كامل.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإثيوبية: إن "الصين تعتبر أحد أقوى وأقدم الأسواق بالنسبة لنا، نحن نربط هذا البلد بقارة أفريقيا بالكامل منذ نصف قرن تقريبًا، وهي مركزنا الاستراتيجي للنمو، نعمل مع جميع السلطات الصينية والإثيوبية ذات الصلة لحماية ركابنا وطاقمنا من الفيروس"، موضحا "نود أن نؤكد التزامنا الكامل بالوقوف مع الشعب والحكومة الصينية في جميع الأوقات".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، لافتة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء يوم أمس الخميس، حالة الطوارئ الصحية الدولية استجابة لتسارع انتشار الفيروس الذي وصفته بـ"الوباء"، مؤكدة في الوقت ذاته على إمكانية وقف انتشاره حال اتخذت البلدان تدابير للكشف المبكر عن المرض وعزل المرضى وتتبع اتصالاتهم.