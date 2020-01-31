كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 31/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || بريطانيا تبلغ عن أول حالتين إصابة بفيروس كورونا

قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، اليوم الجمعة، إنه ثبتت إصابة مريضين من نفس العائلة في إنجلترا بفيروس كورونا، وهي أول حالة من هذا النوع في بريطانيا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصابة 10 فلسطينيين جراء مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب 10 فلسطينيين بالأعيرة المطاطية، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الأمن الإسرائيلية لآلاف المصلين في المسجد الأقصى بالقدس. أخبار عالمية عاجلة اليوم || ترامب يتعهد بالفوز على الديمقراطيين بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يحقق النصر على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

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