كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائف هاون تجاه موقع لـ"حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بإطلاق قذيفة مدفعية استهدفت موقعاً تابعًا لحركة "حماس" جنوب قطاع غزة، وذلك عقب إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بياناً، قال فيه: "قصفت دبابة موقعًا عسكريًا تابعًا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردًا على إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل في وقت سابق من اليوم".

ودوت أصوات انفجارات في منطقة المجلس الإقليمي "أشكول" فيما تلقى سكانها إنذارات تحذر من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي: إن ثلاث قذائف هاون أطلقت من القطاع، وأن القبة الحديدية اعترضت واحدة منها على الأقل، فيما سقطت الأخريان في منطقة مفتوحة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات على احد مواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" اثنين منهما، فيما سقط الثالث في منطقة مفتوحة، دون أن يبلغ عم وقوع إصابات أو أضرار.