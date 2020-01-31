كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول يمني يتهم حزب الإصلاح بـ "الخيانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، هاني بن بريك، اليوم الجمعة، حزب الإصلاح اليمني، متهماً إياهم بـ "الخيانة".

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "عندما وقعنا اتفاق الرياض على ما كان يتضمنه من تنازلات حسبها الكثير ضياعاً، كنا مصرين على إنجاح مساعي المملكة العربية السعودية للخير وقدمنا حسن النية وانطلقنا، فتفاجأ الاخونج بمرونتنا وقبولنا للتوقيع".

وأضاف هاني بن بريك: "كان في داخلي يقين أن الاخونج القابضين على الحكم لن يمرروه أبداً، وهذا ما هم عليه الخائن خائن لن يتغير طبعه".