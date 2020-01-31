كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع يكشف أبرز الشائعات عن فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية بعد أن وصل عدد القتلى فى الصين إلى 213 حالة وبلغ عدد المصابين 6969 حالة حتى يوم الجمعة.

هذا وانتشر الفيروس الآن إلى كل منطقة في الصين وبلدان أخرى أيضًا.

وطلبت منظمة الصحة العالمية من البلدان التركيز على الحد من العدوى البشرية، والوقاية من انتقال العدوى الثانوية والانتشار الدولي، والمساهمة في الاستجابة الدولية من خلال التواصل والتعاون متعدد القطاعات والمشاركة الفعالة في زيادة المعرفة بالفيروس والمرض.

ونشر موقع "إن دي تي في" أبرز الشائعات الخاطئة المتداولة عن فيروس "كورونا" المستجد.

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ومن تلك الشائعات أن أخذ لقاح فيروس الانفلونزا العادية يمنع الإصابة بفيروس "كورونا"، فإذا كنت قد أخذت لقاح الأنفلونزا في وقت سابق، فلا يزال بإمكانك الإصابة بفيروس كورونا.

الشائعة الأخرى الأكثر شيوعًا في العالم أن فيروس "كورونا" انتقل من حساء الخفافيش، وذلك بعد تداول فيديو لسيدة صينية تتناول حساء الخفافيش وهو السبب في تفشي المرض، ويعتقد أن الفيروس انتقل لأول مرة من المأكولات البحرية.

كما يعتقد الكثيرون أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معرضون أكثر لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن الجميع في خطر على قدم المساواة حتى الأفراد الأصحاء.