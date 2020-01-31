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صور: يونس الميموني
جرى عصر يوم الجمعة، تشييع جثمان الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة، نحو مثواه الأخير بالمقبرة الإسلامية بتطوان، وذلك بحضور حشد غفير من عائلة وطلبة الفقيد الذين توافدو من مختلف المدن لحضور مراسيم دفنه.
وانطلقت الجنازة من بيت عائلة الفقيد، بحي سيدي طلحة، باتجاه مسجد الحي، حيث أقيمت عليه صلاة الجنازة، قبل أن يصل في موكب مهيب، إلى المقبرة الإسلامية المتواجدة بحي الطويله، ليوارى الثرى.
وتوفي الشيخ بوخبزة، صباح أمس الخميس، عن عمر يناهز 88 عاما، بإحدى مصحات مدينة تطوان.
ويعتبر الراحل المعروف باسم “أبو أويس”، من كبار العلماء المحققين والمدققين والباحثين في العلوم الشرعية، وهو من العلماء المشهود لهم بالإحاطة الواسعة بمحتويات خزائن الكتب الإسلامية القديمة والحديثة، مخطوطها ومطبوعها.
ووُلد الراحل بتطوان عام 1932، وألف عشرات الكتب والمخطوطات، وهو مؤسس معهد الإمام أبي القاسم الشاطبي بتطوان لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه الذي يتخرج منه سنويا مئات الطلبة من حاملي القرآن.
كانت هذه تفاصيل خبر جنازة مهيبة.. تطوان تودع الشيخ “بوخبزة” بحضور حشد غفير من معارفه- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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