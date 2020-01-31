ممثلات مغربيات يتحولن إلى “يوتوبوز” – صور

أضحى عالم يوتوب يستقطب عددا كبيرا من المستخدمين لصناعة المحتوى، الخاص بهم، إذ أصبح مصدر ربحهم، وبابا لشهرتهم، إلا أنه، أخيرا، استقطب فنانات كذلك، سعين إلى تقديم محتوى متنوع للجمهور، يقربهن منه أكثر.

نرجس الحلاق

الممثلة نرجس الحلاق ولجت عالم يوتوب، قبل أشهر، علما أنها مستقرة في الديار الكندية، وتعمل من خلال الفيديوهات، التي تنشر على مشاركة تفاصيل حياتها اليومية، ونصائح في التجميل، وتنقل معها مشاهدها إلى مناسبات تحضرها.

سناء عكرود

غادرت سناء عكرود، قبل مدة قصيرة، عالم اليوتوب، عقب أسابيع فقط من بداية رحلتها فيه، إذ كانت تنشر مقاطع فيديو، تنقل فيها تجاربها في الحياة إلى الجمهور، وتقدم نصائح بمحتوى هادف، غير أنها قررت التوقف عن ذلك، بمبرر قالت فيه: “صرت أجزم أن قاموسي اللغوي، والنفسي لايزال عالقا في شاعرية، وحلم زمن آخر، أقول لصديقاتي، وأصدقائي على يوتوب، أو على أي منصة أخرى، شكرا على المشاركة، على الدفء، والبوح، والفضول، إلى اللقاء في يوم ما أ الزوينين “.

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هدى صدقي

بدورها الممثلة هدى صدقي، تحولت إلى يوتوبوز، تشارك مع الجمهور بعضا من تفاصيل حياتها، لكنها تركز كذلك على تقديم وصفات في الطبخ، الذي يبدو أنه هوايتها المفضلة.

منال الصديقي

أعلنت الممثلة منال الصديقي لجمهورها، عبر حسابها على أنستغرام، أنها قررت دخول عالم اليوتوب، لتنضم بذلك إلى كوكبة الممثلات، اللائي اخترن خوض هذه التجربة.

والملاحظ في فيديوهات الفنانات اليوتوبوز أن المحتوى، الذي ينشرنه، غالبا ما يكون خاليا مما يطلق عليه في مواقع التواصل “الباد بوز”، أو “البوز” السيء، عكس الموجة السائدة، حاليا، في منصة الفيديوهات رقم 1 عالميا.