أونروا: مخاوف من تصاعد العنف من جراء "صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عبّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، من أن تؤدي خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، إلى تصاعد العنف، معتبرة أن الخطة المعروفة بـ"صفقة القرن" أحدثت "صدمة" في صفوف الفلسطينيين، وقالت إن لديها إجراءات طوارئ لتعزيز الحماية والمساعدة في الأراضي المحتلة.

وقال المفوض الأعلى بالوكالة لأونروا، كريستيان سوندرز، في مؤتمر صحافي في جنيف "أعتقد أن كثيرين، كثيرا من الفلسطينيين يعيشون صدمة في هذه اللحظة إثر إعلان خطة ترامب للسلام". وأضاف "نخشى أن يؤدي ذلك إلى تصعيد للمواجهات والعنف".

ولدى سؤاله عن الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، ترامب، الثلاثاء الماضي، والتي تصب في مصلحة إسرائيل وتمنح ضوءًا أخضر لضم أراض محتلة متجاوزة القانون الدولي، كما أن الخطة لن تنكر حق العودة للاجئين الفلسطينيين إن هذا الحق "مكفول بموجب القانون الدولي والعديد من قرارات الجمعية العامة".

واعتبر سوندرز أن "الخطة التي أعلنت هذا الأسبوع تثير خصوصا قلق اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، تحت الحصار، وعايشوا العديد من النزاعات والأزمات"، مطالبا بسماع صوت الفلسطينيين بهدف إيجاد حل "دائم" للنزاع.

وأضاف "لدينا بالقطع بواعث قلق كبيرة من أن تؤدي "صفقة القرن" إلى تصاعد الاشتباكات والعنف... يتطلع اللاجئون الفلسطينيون إلينا أيضا لطمأنتهم في أوقات كهذه عندما تتعرض حقوقهم وسلامتهم للخطر".

Advertisements

وشدد سوندرز على أنه "إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، فإننا الوكالة الوحيدة القادرة على تقديم شكل الخدمات الضرورية التي يستحقها لاجئو فلسطين".

وتابع "إنني أناشد مانحينا وشركاءنا بتواضع شديد أن يدعموا الوكالة بقوة هذا العام؛ إن استثماركم لهو في المكان الصحيح، وهو استثمار في شعب مأزوم يستحق دعمكم المستمر مثلما هو استثمار في استقرار المنطقة".

يذكر أن أونروا تأسست العام 1949، وهي تدير مدارس وتقدم مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي المحتلة. وتوظف نحو ثلاثين ألف شخص معظمهم فلسطينيون.

وخلال زيارته جنيف، وجه سوندرز الجمعة، نداء لجمع 1,4 مليار دولار، من أجل عمليات الوكالة خلال هذا العام والتي تشمل 5,6 ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

وأوقفت إدارة ترامب الدعم المالي للوكالة منذ أكثر من عام، معتبرة أنه لا سبب لاستمرارها في شكلها الراهن.