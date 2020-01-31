النفط الليبية: خسائر إقفال موانئ وحقول النفط وصلت إلى 622 مليون دولار

الجمعة 31 يناير 2020

صورة أرشيفية Advertisements

كشفت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الجمعة، في بيان لها عن خسائر إقفال موانئ وحقول النفط وصلت إلى 622 مليون دولار.



وبحسب بيان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، "انخفض معدل إنتاج النفط من أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 288.945 برميلا في اليوم، وقد بلغ الفاقد التراكمي للإنتاج حتي يوم 29 كانون الثاني/يناير 2020 إلى 9.550.843 برميلا في غضون 6 أيام".

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيانها إلى "إنهاء الإقفالات والسماح لها باستئناف الإنتاج فوراً وذلك من أجل ضمان استمرار أمدادات منتجات الوقود إلى كافة المناطق ورفد دورة الاقتصاد الليبي بهذه الإيرادات الحيوية".