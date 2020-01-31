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السويد تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

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أعلنت هيئة الصحة العامة في السويد في بيان اليوم الجمعة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وزارت المرأة المريضة التي تقيم بمنطقة جونكوبينج بجنوبى السويد مدينة ووهان الصينة. وطلبت تلقي الرعاية الطبية بعد وصولها إلى السويد في 24 كانون ثان/يناير.

وقالت الهيئة السويدية إنها حللت حوالي 20 عينة من أشخاص زاروا المناطق المتضررة في الصين.

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