شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وزارت المرأة المريضة التي تقيم بمنطقة جونكوبينج بجنوبى السويد مدينة ووهان الصينة. وطلبت تلقي الرعاية الطبية بعد وصولها إلى السويد في 24 كانون ثان/يناير.
وقالت الهيئة السويدية إنها حللت حوالي 20 عينة من أشخاص زاروا المناطق المتضررة في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر السويد تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.