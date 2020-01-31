السلطات الصينية: احتواء فيروس كورونا لا يزال مهمة شاقة ومعقدة

أعلن رئيس بلدية مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد، أن عملية احتواء الفيروس ومنع انتشاره في المدينة الواقعة وسط الصين، لا تزال مهمة "شاقة ومعقدة".
من جهته، قال تشو هونغ لان نائب رئيس البلدية، إن الأقنعة الواقية وغيرها من الإمدادات الطبية لا تزال غير كافية.
وتمثل ووهان عاصمة إقليم هوبي وسط الصين مركز تفشي الفيروس سريع الانتشار الذي قتل أكثر من 200 شخص في الصين حتى الآن.
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