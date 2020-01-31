مصدر أمني: تزايد أعداد المصابين في ساحة الوثبة

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتزايد اعداد المصابين في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الوضع الآن في ساحة الوثبة، ضرباًَ متقطعاً مع محاولة تقدم القوات الامنية باتجاه ساحة الخلاني". وأضاف أن "حصيلة الإصابات تزايدت إلى ٢٦ حالة اختناق واصابة".

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