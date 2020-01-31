طالبة دكتوراه في الصين: الجالية العراقية في اووهان سليمة

أكدت طالبة دكتوراه عراقية في الصين، الجمعة، أن الجالية العراقية في مدينة اووهان سليمة، مشيرة الى عدم تسجيل اصابات بين صفوفها حتى الان.

وقال الطالبة وئام محمد وهي طالبة دكتوراه صيدلة في رسالة لها، تلقت الخليج 365، نسخة منها، إن "الى عوائل الطلبة الدارسين في مدينة أوهان الصينية الطلبة العراقيين في أمان باذن الله"، موضحة أن "الجالية العراقية المتواجدة حالياً في مدينة اووهان 66 شخصا كلهم طلبة مع عوائلهم ويبلغ عدد الطلبة 44 طالبا (دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس) موجودة في الجزء البعيد عن مركز الوباء الرئيسي".

وأضافت أن "الجالية العراقية كلها سليمة ولم تظهر للان اي عارض من اعراض الانفلونزا العادية"، مستدركة بالقول إن "الجالية العراقية جاهزة للاخلاء من خلال تجميع الجالية في نقطة واحدة الان مع تأمين سكن وطعام حسب القدرة المتوفرة".

ولفتت محمد الى أن "مدينة ووهان هي مدينة عالمية وهي عاصمة مقاطعة خوبي ويمر بالمدينة نهر اليانتزي ويقسم المدينة الى ثلاثة اجزاء"، مؤكدة أن "مركز الوباء في جزء من المدينة وليس في المدينة باكملها".

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وأضافت أنه "تم عزل المدينة عن العالم المحيط بها بتاريخ 2020/1/23، و تم اغلاق جميع وسائل النقل من الطائرات الى مسير الدراجات الهوائية منعا للاختلاط باستثناء سيارات تم اعطاؤها تصاريح حركة للطوارئ".

ووجه طييب عراقي يقيم في الصين، اليوم الجمعة، انتقادات لاذعة تجاه اجراءات الحكومة العراقية لمواجهة فايروس كورونا في العراق، واصفا تلك الإجراءات بأنها "مضحكة ومعيبة وغير مهنية"، معتبرا أن الفايروس قد وصل العراق وهو في "دور الحضانة".