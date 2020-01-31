بلا هوادة يواصل المتظاهرون في بابل تظاهراتهم .التي ازدات مع بيان رئيس الجمهورية الذي اكد اعلان المرشح يوم السبت القادم يتوافد الاف المتظاهرين الى ساحات الاعتصام في بابل دعما لمطالبهم المشروعة بالتغيير ومحاسبة الفاسدين ...ودعم الموقف الجماهيري الحافل في المدينة .

ساحات التظاهر في بابل تفاعلت مع دعوة رئيس الجمهورية بشأن المهلة التي حددها للكتل المعنية لتقديم مرشح لتشكيل الحكومة المؤقتة...وذلك لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها فيما اعتبر اخرون ان الرئيس جزء من المنظومة السياسية الحالية . ولن ينجح باختيار مرشح مستقل



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..تظاهرات بابل تتصاعد بالتوازي مع مهلة رئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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