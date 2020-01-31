بومبيو: الدعم الأمريكي لأوكرانيا "لن يتراجع"

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، دعم بلاده الثابت لأوكرانيا، ويأتي ذلك في خضم محاكمة الرئيس دونالد ترامب في قضية عزله على خلفية اتهامه بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني.



وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف "جئت حاملا رسالة واضحة: الولايات المتحدة تعتبر أن معركة أوكرانيا في سبيل الحرية والديموقراطية والازدهار معركة شجاعة. ودعمنا لها لن يتراجع".

وشدد وزير الخارجية على أن أوكرانيا "بلد مهم"، في رد على تأكيدات صحافية أمريكية أنه أظهر على هامش حوار معها لا مبالاة أميركا بالجمهورية السوفياتية السابقة.

من جهته، طالب زيلينسكي الولايات المتحدة بانخراط أكبر في حل النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد وقضية شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها عام 2014.

وقال الرئيس الأوكراني في معرض مطالبته بتعيين مبعوث أمريكي خاص "عبرت عن أملي أن تنخرط الولايات المتحدة على نحو أكثر نشاطا في مسار السلام في شرق أوكرانيا وفي (تحرير) القرم".

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وتشارك حاليا في مسار السلام، المتقدم بخطى بطيئة، ألمانيا وفرنسا وروسيا والأوكرانيون والانفصاليون ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.





ومنذ وصول زيلينسكي إلى السلطة في مايو/ أيار 2019، جرت بعض عمليات تبادل السجناء بين طرفي النزاع، واستؤنفت حوارات السلام في ديسمبر/ كانون الأول وأعقبتها بعض إشارات خفض التصعيد، لكن التسوية السياسية لا تزال متعثرة.

وتتهم روسيا بدعم الانفصاليين لإضعاف أوكرانيا أو اجبارها على التراجع عن تقاربها مع الاتحاد الأوروبي.

واعتبر الرئيس الأوكراني أن التعاون الثنائي يجب ألا "يبقى في حدود الأقوال" ووعد بتقديم "عقود جديدة" للشركات الأميركية، وشراء معدات دفاع جوي أميركية والعمل على "تعزيز مهم" للتعاون التجاري في عام 2020.

والتقى الرجلان في وقت تخيم منذ أشهر على العلاقات بين البلدين فضيحة المكالمة التي أجراها ترامب مع زيلينسكي والتي يتهم الرئيس الأمريكي أنه ابتز خلالها نظيره الأوكراني.