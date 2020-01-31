واشنطن تطالب بـ"حملة دولية" لمواجهة التصعيد النووي الإيراني

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العين الإخباريةالجمعة 2020/1/31 07:56 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو- أرشيفية
قال مايك يومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة، إن بلاده مستمرة في جهودها الحثيثة لحرمان إيران من حيازة أسلحة نووية، مؤكداً أن تصعيد طهران النووي يهدد الأمن والاستقرار العالمي، وحان الوقت لوجود حملة دولية للتصدي لهذا الأمر.
وأكد بومبيو، في بيان صادر من الخارجية الأمريكية، أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تعد إحدى أذرع نظام طهران التي يستخدمها في حملة التصعيد النووي.
وأمس الخميس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمنظمة ذاتها، أدرجا على قائمة العقوبات الأمريكية.
ومن شأن قرار فرض عقوبات على صالحي والمنظمة أن يؤثر سلباً على برنامج إيران النووي المدني، لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما في ذلك شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.
من ناحية أخرى، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران أن النظام الإيراني استخدم سياسة "الابتزاز النووي" لسنوات طويلة، وطالب الأوروبيين بتحديد "ما إذا كانت انتهاكات إيران للاتفاق النووي تستوجب فرض عقوبات عليها أم لا"، وطالب أيضاً المجتمع الدولي بالانتباه لخطورة تطوير إيران برنامجها النووي.
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