كاتب تركي: أردوغان يجند لوبي لتغيير سياسات ترامب بشأن ليبيا

كشف كاتب متخصص في الشأن التركي، النقاب عن أسلوب جديد يتبعه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لدعم حكومة الوفاق الليبية، يتلخص في تشكيل جماعات ضغط للتأثير على سياسات إدارة الرئيس الأمريكي.

وقال الكاتب "نيكولاس مورغان" في مقال نشره بصحيفة "أحوال" التركية، إن نظام أردوغان يسعى بكل الوسائل لدعم حكومة فايز السراج، ليس فقط بالسلاح والمرتزقة، وغيرها من الوسائل العسكرية، ولكن أيضا بتشكيل جماعات للتأثير على سياسة الرئيس ترامب وجعلها تدعم السراج ضد إرادة الليبيين.

وأضاف، أن جماعات الضغط التركية المعنية بملف الصراع الليبي تسعى للتأثير على سياسة إدارة الرئيس ترامب، خاصة أن أنقرة تنفق بسخاء على كل ما يخدم حكومة الوفاق غير الشرعية.

وتابع: أن أردوغان يسعي للتقرب من ترامب وينفق علي عقارات مرتبطة بالرئيس الأمريكي، وتتعامل حكومة الوفاق مع شركات ضغط مثل "ميركوري بابليك آفيرز"، لدعمها في مواجهة الجيش الوطني الليبي الساعي لتطهير العاصمة من المليشيات الإرهابية.

وتعمل "ميركوري" مع أتراك من بينهم "محمد علي يلجنداغ" رئيس مجلس الأعمال التركي الأميركي، الحليف المقرب من أردوغان، وكذلك تستعين بها القنصلية التركية في واشنطن.

يأتي ذلك في ظل تزايد الانتقادات الدولية للتدخلات التركية في ليبيا ومخالفتها لتعهداتها في مؤتمر برلين، حيث نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئول قوله:" إن أنقرة زودت مليشيات الوفاق بأنظمة دفاع جوي".

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وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء، بـ"تعديات واستفزازات" أنقرة في شرق المتوسط.

وقال، إن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول رصدت الأربعاء قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس.

وشدد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، الجمعة، على أهمية احترام جميع الدول، والأطراف لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، محذرا من عواقب مواصلة الصراع في طرابلس.

وذكر ستانو، خلال تصريحات صحفية " قلنا مرارا يجب احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وعلى الجميع احترام ذلك، وناقشنا ذلك في مؤتمر برلين، ودعونا لاحترام حظر توريد الأسلحة إلى طرابلس".

وتسعي تركيا للاستحواذ على ثروات ليبيا من خلال تحويل البلاد لبؤرة إرهابية، وإغراقها بالمليشيات المسلحة الموالية لأنقرة.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.