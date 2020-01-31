بن راشد يعلن تخصيص ربح "صناع الأمل" لمستشفي مجدي يعقوب بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، عن تبنيه مشروعا إنسانيا جديدا، ونشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه سيخصص ريع حفل "صناع الأمل" لهذا العام، لمشروع مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيرى فى مصر، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

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وأوضح محمد بن راشد أن الهدف من "صناع الأمل" صنع أمل جديد لآلاف القلوب المحتاجة للرعاية، بعدما أكد مشاركة 92 ألفًا في صناع الأمل في دورته الثالثة، من 15 دولة عربية و23 دولة أجنبية.

وتنظم مبادرة "صناع الأمل"، المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، حفل تتويج أوائل صناع الأمل من صناع التغيير الإيجابي الذين يساهمون في بناء واقع أفضل فى مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، من بين أكثر من 92 ألف صانع أمل عربي شاركوا في نسخة هذا العام من مبادرة "صناع الأمل" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وللمرة الأولى، سوف يشهد حفل صناع الأمل تبنى دعم مشروع إنسانى ليكون مشروع العام الإنساني العربي، وذلك لترسيخ ثقافة العمل الإنساني من خلال توحيد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنساني مشتركة.

ويقام الحفل في 20 فبراير المقبل في "كوكا كولا أرينا" في سيتي ووك بدبي، وسط حضور يتوقع أن يصل إلى 12 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي.