أردوغان يهدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، بما سماها ”وحشية“ النظام السوري، محذرا من أن تركيا على استعداد لاستخدام ”القوة العسكرية“ مجددا في سوريا.

وأضاف أردوغان: ”لن نسمح لوحشية النظام تجاه شعبه وهجماته التي تتسبب بسفك الدماء“.

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وتابع أن سوريا ”تواصل تهديد بلدنا بالهجرة“، وقال: ”تركيا بكل صدق تريد استقرار وأمن سوريا، ولهذا الغرض لن نتوانى عن القيام بما يلزم بما في ذلك استخدام القوة العسكرية“.

ولفت إلى أن تركيا ”لا يمكنها أن تقف في موقف المتفرج فيما تأتي تهديدات جديدة باتجاه حدودنا“.

ونزح مئات آلاف السوريين في إدلب منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد أشهر من القصف في آخر معاقل الفصائل المسلحة في شمال الغرب السوري، فر العديد منهم باتجاه الحدود التركية السورية، حيث قال أردوغان إن أنقرة تقوم ببناء منازل بهدف منع مزيد من الهجرة إليها.