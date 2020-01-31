إيران: التحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية معقَّد

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران: التحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية معقَّد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
قال المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، إن التحقيق المستمر في عملية إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران بصاروخ للحرس الثوري في الثامن من يناير الجاري ”معقد“.
ونقلت وكالة أنباء ”مهر“، اليوم الجمعة، عن منتظري قوله بشأن نتيجة تحطم الطائرة الأوكرانية إن ”القضية قيد المعالجة والتحقيق، والسبب هو وجود تعقيد في الأمر“.
وتابع: ”يتم التحقيق في هذه القضية من قبل العديد من الخبراء.. وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الإجراءات قريبا“.
وتصر كندا وبعض الدول الأوروبية على إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في سبب إسقاط قوات الحرس الثوري الإيراني لطائرة الركاب المدنية الأوكرانية، والتي قضى فيها 176 شخصا من جنسيات مختلفة؛ أغلبهم من الإيرانيين وبعضهم من حملة الجنسية المزدوجة.
وفيما أصر رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، على إيران للسماح بفحص الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية في الخارج، يتمسك مسؤولو الحكومة الإيرانية بإعادة فتح الصندوق الأسود داخل إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: التحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية معقَّد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.