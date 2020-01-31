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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في رازح بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
قصفت القوات السعودية، اليوم الجمعة، كانون الثاني 31، 2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.
وتشهد عدد من جبهات المحافظة مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمليشيا منذ أشهر.
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