قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في رازح بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

قصفت القوات السعودية، اليوم الجمعة، كانون الثاني 31، 2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

وتشهد عدد من جبهات المحافظة مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمليشيا منذ أشهر.