أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر للصين مع وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 213 يوم الجمعة وإعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على مستوى العالم.

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ورفعت وزارة الخارجية مستوى التحذير بالنسبة للصين إلى مستوى العراق وأفغانستان وقالت على موقعها الإلكتروني ”لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ووهان“.

وأبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي البرلمان يوم الجمعة أن الحكومة قررت رفع مستوى التحذير من الأمراض المعدية في الصين وحثت المواطنين على تجنب أي رحلات غير ضرورية.

وأصدرت اليابان تحذيرا أعلى درجة من السفر لإقليم هوبي بوسط الصين، وعاصمته ووهان، حيث ظهر الفيروس أول مرة في ديسمبر كانون الأول، ونصحت رعاياها بعدم السفر إلى هناك نهائيا.

هذا ولم تعقب بكين على التحذير الأمريكي، لكن في رد على إعلان منظمة الصحة العالمية قالت متحدثة باسم الخارجية الصينية إن بلادها ”اتخذت أشمل وأقوى إجراءات للوقاية والسيطرة“.