شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمان تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

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دعت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، في منشور على تويتر، "ننصح بتجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية".

وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالات لفايروس كورونا الجديد في البلاد.