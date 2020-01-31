الارشيف / اخبار العالم

عمان تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين بسبب كورونا

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمان تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

عمان تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين بسبب كورونا

Advertisements
الخليج 365

دعت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، في منشور على تويتر، "ننصح بتجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية".

وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالات لفايروس كورونا الجديد في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمان تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا