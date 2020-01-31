الصحة التايلاندية: أول حالة انتقال لفيروس كورونا من شخص لآخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

أكد مسؤول في مجال الصحة في تايلاند اليوم الجمعة إن البلاد شهدت أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من شخص لآخر، في الوقت الذي رفعت فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 19 حالة، وهو ثاني أعلى عدد بعد الصين.

وقال تاناراك بيبات نائب المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض إن أول مريض يصاب بالفيروس داخل تايلاند هو سائق سيارة أجرة تايلاندي.

وأوضح أن المريض "لم يسبق له أن سافر إلى الصين ومن المرجح أنه أصيب بالمرض من مسافر مريض جاء من الصين".

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وأجرت السلطات فحوصا على 13 شخصا بينهم ثلاثة من أفراد أسرة واحدة، كان السائق قد تواصل معهم وذلك للتأكد من خلوهم من الفيروس. وقالت إن الفحوص المبدئية لم تظهر إصابة أي منهم بالفيروس.

وقال تاناراك "لا يزال خطر العدوى بشكل عام في تايلاند محدودا لكن يتعين أن يتخذ الناس إجراءات وقائية".

والسائق واحد من خمس حالات أكدتها تايلاند اليوم الجمعة.

وتعافى سبعة من المصابين التسعة عشر وعادوا لمنازلهم بينما لا يزال 12 يتلقون العلاج في المستشفيات. وذكرت السلطات أن جميع المرضى، باستثناء اثنين، سائحون صينيون يزورون البلاد.