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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القتل قصاصا ليمنية طعنت زوجها السعودي حتى الموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
أصدرت وزارة الداخلية السعودية الخميس بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة بحق عائشة أحمد عمر باحسين (يمنية الجنسية) لإقدامها على قتل زوجها أحمد بن عمر بن محمد بافرط (سعودي الجنسية) وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته.
وذكر بيان وزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحُكم بقتلها قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس
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