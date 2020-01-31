نقابة مكاتب السفر: ندين التعرض والتهجم على مكتب الميدل ايست في صيدا

استنكرت نقابة مكاتب السفر و​السياحة​، في بيان، "ما جرى امام مكتب ​شركة طيران الشرق الاوسط​ في ​مدينة صيدا​ من تهجم على رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام الامر الذي لا يعبر عن رأيهم بل يرفضونه"، مشيرة الى انها "لن تقبل تحت اي ظرف او شعار ان تستغل المطالبة بالحقوق المشروعة للتعرض لكرامات الناس وسمعتهم"، معلنة "انها تتابع حماية حقوق اعضائها بكل الوسائل المشروعة وهي ستستمر تطالب بحقهم في بيع تذاكر السفر الجوي بسعرها الرسمي مقابل ​الدولار​ الاميركي المحصور حاليا بشركات الطيران فقط".

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