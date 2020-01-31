كرامي اتصل بهنية وحنا: مواجهة صفقة القرن حتمية عبر أولوية الوحدة الفلسطينية

أعرب رئيس "تيار الكرامة" النائب ​فيصل كرامي​، خلال اتصال هاتفي برئيس المكتب السياسي لـ"حركة المقاومة الاسلامية حماس" ​إسماعيل هنية​، عن "تضامنه وتضامن اللبنانيين مع ​الشعب الفلسطيني​ في الداخل والخارج في موقفهم الرافض لـ"​صفقة القرن​"، الّتي ليست أكثر من مشروع آخر وقح وخبيث لتصفية ​القضية الفلسطينية​، والسطو على ​القدس​ الشريف وإلغاء حقّ العودة".

وتوافق كرامي وهنية على أنّ "هذه الصفقة ولدت ميتة، وأنّ مواجهتها حتميّة عبر أولويّة الوحدة الفلسطينيّة الداخليّة، وعبر مشروعيّة النضال والمقاومة".

كما ثمّن كرامي خلال اتصال برئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في مدينة القدس المطران ​عطاالله حنا​، "جهود المطران حنا المتواصلة لتظهير وحدة الشعب الفلسطيني بكلّ طوائفه في مواجهة العدو الغاصب، وفي تأكيد الحق الإسلامي والمسيحي لاستعادة ​بيت المقدس​".

وكذلك توافق كرامي مع المطران حنا على أنّ "الرهان الحقيقي لمواجهة "صفقة القرن" المشؤومة هو على وحدة الفلسطينيين ووعي الأجيال الشابة، واستمرار هذه القضية حيّة في القلوب والضمائر".