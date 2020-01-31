أبي رميا التقى أوهانيان: الاولويّة لمحاكاة قضايا الشباب و الاهتمام بالأبطال الرياضيّين

لفت النائب سيمون ابي رميا في تصريح بعد لقائه وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان، الى أنه أطلع من الوزيرة على عمل اللّجنة النيابيّة للشّباب و الرّياضة والقوانين المطروحة حاليا على جدول اعمال اللّجنة، مشيرا الى "أننا اتفقنا على قيام تنسيق دائم بيننا وأكدنا وقوفنا الى جانب الاتحادات الرياضيّة في ظلّ الوضع الاقتصادي الحالي".
وأوضح أنه وضع الوزيرة في أجواء التصويت على موازنة وزارة الشّباب والرّياضة والتي اقرّ ضمنها بند بقيمة 4 مليارات و 250 مليون ليرة كمساهمة من قبل الوزارة للاتحادات والنّوادي و الجمعيات.
وطلب ابي رميا من اوهانيان مساعدتها للرياضييّن الذين سيشاركون باسم لبنان بالألعاب اللأولمبيّة القادمة و من بينهم البطلة "راي باسيل".
اما فيما يختصّ بالشباب فقد أطلع ابي رميا الوزيرة على وثيقة السياسة الشبابيّة المقرّة في نيسان2012 ووجوب متابعة تنفيذها من خلال قوانين و قرارات، و ختم متمنيا لها التوفيق في مهامها و معوّلا على حيويّتها و دينامكيّتها من اجل تنفيذ ما يستحقّه شباب و رياضييّ لبنان.
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