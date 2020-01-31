عبدالله: علاقة جزين بالشوف لن يخربها عميل علوش الصهاينة

شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لِمَن يحاول العبث، متسلّحًا بالحقد والكراهية، نطمأنه بأنّ علاقة جزين ب​الشوف​، لن يخرّبها عميل علوش الصهاينة. أمّا الحديث عن الخيارات الوطنيّة ونماذج الحكم المميّزة، فنحيلها ليس إلى محكمة التاريخ فحسب، بل إلى مزبلته".

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