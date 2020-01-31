عملت جرافات تابعة لبلدية ​فنيدق​ وإتحاد بلديات جرد القيطع على إنقاذ اربعة اشخاص إحتجزتهم ​الثلوج​ داخل ​سيارة​ رباعية الدفع في منطقة البويدرات - جرد فنيدق. وتم سحب آليتهم بمؤازرة شرطة البلدية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقاذ 4 اشخاص احتجزتهم الثلوج داخل سيارتهم في البويدرات جرد فنيدق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.