سفارة اليابان: الحكومة قدمت 579 الف دولار لإزالة الألغام في شمال لبنان

أعلنت سفارة ​اليابان​ في ​لبنان​ في بيان، أنها "في إطار دعمها المستمر لعمليات إزالة ​الألغام​ في لبنان، قدمت ​حكومة​ اليابان منحة قدرها 579,281 دولارا أميركياً إلى منظمة الإنسانية والإدماج"، مشيرة الى أنه "في 31 كانون الأول 2020، وقع السفير تاكيشي أوكوبو، عقد منحة مع السيدة كارولين دوكونسيل، رئيسة المنظمة"، موضحةً أن "المنظمة تعمل منذ عام 2011 على عمليات إزالة الألغام في ​شمال لبنان​، وقد بذلت جهود كبيرة في ​البترون​ وبشار و​الكورة​ وجبيل. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من عمليات التطهير لمنع مآسي الحوادث الناتجه عن الألغام، وللمساعدة في استخدام هذه الاراضي لتعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المناطق".

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