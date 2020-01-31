الخارن: المطلوب من الحكومة هو مشروع إصلاحي حقيقي وجذري

أكد النائب ​فريد هيكل الخازن​، في حديث تلفزيوني، ان "رئيس "​تيار المردة​" الوزير السابق ​سليمان فرنجية​ هو أخ وصديق والتحالفات لا تمنع حصول تمايز، وان امام هذه ​الحكومة​ مهام كبيرة وهي تتحمّل وزر كلّ السياسات ​الاقتصاد​ية، وإذا أرادت أن تنجح فلا بدّ من مشاركة فاعلة من قبل كلّ القوى الممثلة فيها"، لافتاً الى انه "نحن في وادٍ و​الشعب اللبناني​ في مقلب آخر و"الناس ما معها تاكل"، موجهاً نداء الى وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة بـ"وجوب التحرّك لمكافحة غلاء الأسعار"، مشدداً على ان "المطلوب هو مشروع إصلاحي حقيقي وجذري من هذه الحكومة، وبشكلٍ سريع ولا يجب أن يكون هناك إحتكار في ​السلطة​ من قبل الحزب الحاكم الذي كان له الدور الأكبر في ما وصلنا إليه".

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