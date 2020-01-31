جريصاتي عن رد نواب اللقاء الديمقراطي: لم يرتابوا فقالوا خذونا

إعتبر مستشار ​رئيس الجمهورية​ الوزير السابق ​سليم جريصاتي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "الرد الشخصي والهابط علينا من بعض نواب ​اللقاء الديمقراطي​، وأحدهم خصوصا، غير مستغرب. لم يرتابوا فقالوا خذونا". إضغط للمزيد

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