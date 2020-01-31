الصحة القطرية تنفي أي حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

نفت وزارة الصحة القطرية "تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد"، مشددة على أنها تتخذ "كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لرصد أي حالة مشتبهة في مطار حمد الدولي، وذلك بعد تركيب كاميرات حرارية منذ أسبوع، التي تعمل على تسجيل درجة حرارة المسافرين عن بعد، كما أنها ترفع الوعي بين المسافرين بشأن أعراض الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس".
وطمأنت الوزارة بأن "القطاع الصحي في الدولة، على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي وضع يخص فيروس كورونا الجديد"، مؤكدة أنها "اتخذت كافة السبل لضمان تشخيص وعلاج الحالات عند اكتشافها والإجراءات الضرورية لعزل مخالطين المرضى عند اللزوم، حيث تساعد الإجراءات المتخذة في الدولة في تقوية المراقبة الصحية في جميع منافذ الدولة، ورفع الوعي لضمان حصول الجمهور على المعلومات الصحيحة الدقيقة حول المرض، وأهم طرق الوقاية منه".
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