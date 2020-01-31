الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن عدم رحلات الشركة إلى الصين

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية تولد جبرماريام عن "عدم تعليق رحلات الشركة إلى الصين، بعد تفشي فيروس كورونا القاتل، بخلاف ما أقدمت عليه العديد من شركات الطيران الدولية التي قررت إما تعليق الرحلات بشكل كامل أو الحد منها على الأقل"، مشيراً الى انه "يجري ادارة الرحلات العادية إلى جميع بواباتنا الخمس في الصين، بكين وشنغهاي وقوانغتشو وتشنغدو وهونغ كونغ، مع تعديل العرض والطلب كالمعتاد".
هذا وألغت شركات طيران في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا رحلاتها إلى الصين، فيما قررت شركات طيران أخرى إعادة المستحقات المالية للمسافرين بعد إلغاء رحلاتهم، تزامنًا مع جهود بكين لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أصاب الآلاف وأودى بحياة العشرات.
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