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الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن عدم رحلات الشركة إلى الصين

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أعلن الرئيس التنفيذي ل​شركة الخطوط الجوية الإثيوبية​ تولد جبرماريام عن "عدم تعليق رحلات الشركة إلى ​الصين​، بعد تفشي ​فيروس كورونا​ القاتل، بخلاف ما أقدمت عليه العديد من شركات الطيران الدولية التي قررت إما تعليق الرحلات بشكل كامل أو الحد منها على الأقل"، مشيراً الى انه "يجري ادارة الرحلات العادية إلى جميع بواباتنا الخمس في الصين، بكين و​شنغهاي​ وقوانغتشو وتشنغدو و​هونغ كونغ​، مع تعديل العرض والطلب كالمعتاد".

هذا وألغت شركات طيران في ​أميركا​ الشمالية و​أوروبا​ وآسيا رحلاتها إلى الصين، فيما قررت شركات طيران أخرى إعادة المستحقات المالية للمسافرين بعد إلغاء رحلاتهم، تزامنًا مع جهود بكين لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أصاب الآلاف وأودى بحياة العشرات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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