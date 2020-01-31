أعلن المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ ​السودان​ية، العميد الركن عامر محمد الحسن، عن "بدء إجراءات تبادل الأسرى السودانيين مع حركة أنصار الله بواسطة ​الصليب الاحمر​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة السودانية: بدء تبادل الأسرى السودانيين مع أنصار الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.