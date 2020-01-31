مقتل الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم" بحادث سير في مصر

أفادت وسائل اعلام مصرية أن الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة خالد بشارة، توفي ب​حادث سير​ في ​القاهرة​ فجرا. وعلى الاثر، أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارة المتضررة جراء الحادث، وعرضها على مهندس فني لفحصها، وكتابة ​تقرير​ عنها، لمعرفة أسباب الحادث.

يذكر أن بشارة وهو مصري الجنسية، يشغل منصب العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة. اشارة الى ان اوراسكوم هي الشركة المشغلة ل​شركة ألفا​.