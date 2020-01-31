أفادت وسائل اعلام مصرية أن الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة خالد بشارة، توفي بحادث سير في القاهرة فجرا. وعلى الاثر، أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارة المتضررة جراء الحادث، وعرضها على مهندس فني لفحصها، وكتابة تقرير عنها، لمعرفة أسباب الحادث.
يذكر أن بشارة وهو مصري الجنسية، يشغل منصب العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة. اشارة الى ان اوراسكوم هي الشركة المشغلة لشركة ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم" بحادث سير في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.