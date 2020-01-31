السلطات الصينية: روسيا ستبدأ في إجلاء رعايها من الصين بدءا من يوم غد

أعلنت السلطات ​الصين​ية في بيان، ان ​روسيا​ "ستبدأ في إجلاء رعايها من الصين، بدءا من غدا السبت 1 شباط عبر نقاط التفتيش في مدينة بريموري الصينية بسبب انتشار ​فيروس كورونا​"، مشيرة الى انه "سيتم الإجلاء عبر نقاط تفتيش الحافلات على الحدود الصينية الروسية، في اول ايام الشعر القادم".

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