وزارة الدفاع البولندية تشتري 32 مقاتلة أميركية من طراز F-35

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك، عن "فخره واعتزازه بتوقيع اتفاقية لشراء مقاتلات طراز F-35A من ​الولايات المتحدة​ الأميركية"، مشيرا الى ان "​الجيش​ البولندي لم يكن يملك مثل هذه الأسلحة الحديثة تحت تصرفه، إنها طائرات لا تقارن مع أي ​طائرة​ أخرى. هذه طائرات تعطي تفوقا للقوات الجوية".

وأعرب الوزير، عن ثقته بأن "القلق أخذ بالفعل يسود الخصم، بسبب المقاتلات الحديثة التي سيملكها سلاح الجو البولندي".

وستبلغ تكلفة شراء 32 طائرة من هذا الطراز، إلى جانب حزم الخدمات اللوجستية والتدريب، 4.6 مليار ​دولار​. وتتضمن الحزمة اللوجستية، ثماني أجهزة محاكاة للتدريب، وكذلك قطع غيار، ونظام إدارة معلومات تشغيل الطائرات، والمعدات اللازمة للخدمة الأرضية المستمرة.

وتولي ​القيادة​ البولندية أهمية كبيرة لهذه الصفقة، فقد سافر وزير الدفاع ماريوس بلاشاك عدة مرات إلى الولايات المتحدة، للتفاوض شخصيا على شروط الصفقة، وسيحضر حفل التوقيع عليها، الرئيس البولندي ​أنجي دودا​.