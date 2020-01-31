السلطات البولندية تعلن شراء 32 مقاتلة أميركية من طراز F-35

أعلنت السلطات البولندية عن "توقيع اتفاقية لشراء مقاتلات طراز F-35A من ​الولايات المتحدة​، حيث ستبلغ تكلفة شراء 32 ​طائرة​ من هذا الطراز، إلى جانب حزم الخدمات اللوجستية والتدريب 4.6 مليار ​دولار​"، مشيرة الى ان الحزمة اللوجستية تتضمن "ثماني أجهزة محاكاة للتدريب، وكذلك قطع غيار، ونظام إدارة معلومات تشغيل الطائرات، والمعدات اللازمة للخدمة الأرضية المستمرة".

يذكر ان وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك كان قد سافر عدة مرات إلى الولايات المتحدة، للتفاوض شخصيا على شروط الصفقة وسيحضر حفل التوقيع عليها، الرئيس البولندي ​أنجي دودا​ شخصيا.