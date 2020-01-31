شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": 9 مرشحين لمنصب النقيب و 104 لعضوية المجلس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة تلقى طلبات المرشحين لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تقدم 9 مرشحين لمنصب النقيب منذ فتح باب الترشح للانتخابات التى تعقد 15 مارس الجارى، حتى الآن .

وأضافت اللجنة أن عدد المتقدمين للترشح للعضوية عن استئناف القاهرة حتى الآن 57 مرشحا، و4 لاستئناف بنى سويف، و 9 للقطاع العام، و7 لاستئناف طنطا، و5 لاستئناف أسيوط، و4 لاستئناف إسكندرية، و 7 لاستئناف قنا، و7 لاستئناف المنصورة، و 4 لاستئناف الإسماعيلية.

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

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ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير، وحتى الخميس الموافق 6 فبراير، والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .