اليوم24″ يكشف سبب عودة عزيزة جلال إلى الغناء بعد اعتزال دام ثلاثة عقود”

شكلت عودة عزيزة جلال إلى الغناء مفاجأة سارة لجمهورها، غير أنها تلقت انتقادات كثيرة من فئة منهم، إذ عابت عليها الغناء بعد تقدمها في السن، وارتأت أنه كان حريا بها مواصلة قرارها في الابتعاد عن الأضواء، فيما هناك من اتهموها بأنها انساقت وراء المال.

والسبب في عودة الأيقونة المغربية إلى الساحة الفنية بعيد عن كل ما راج، طبقا لما كشفته مصادر مقربة من عزيزة جلال لـ”اليوم24″، إذ إنها تحاول عبر العودة إلى الساحة تحسين وضعها النفسي المتضرر منذ وفاة زوجها، وتأثرها بفقدانه، الأمر، الذي جعلها تجرب نصيحة العودة إلى الفن، والقيام بما تحب.

وكانت علاقة الحب، والود بين عزيزة جلال، وزوجها السعودي مميزة جدا، خصوصا أنها قررت الابتعاد عن الساحة قبل ثلاثين سنة من أجله، والاستقرار معه في السعودية، مستبدلة الفن في أوج عطائها بالاتهام به، وبأبنائهما، الأمر الذي جعل تجاوزها لصدمة فقدانه أمرا ليس سهلا.

وكان أول ظهور لعزيزة جلال بعد اعتزال دام لـ3 عقود، عبر برنامج رمضاني بث على قناة “إم بي سي”، قبل أن تفاجئ الجمهور بإحياء حفل على خشبة مسرح في السعودية، أخيرا.